Roswinkel – Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag omstreeks 16:00 opgeroepen voor een verkeersongeval aan de Noordelijke Vennen in Roswinkel. Hier is door nog onbekende oorzaak een auto in een droge sloot beland.

Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Naast de ambulance, politie en brandweer kwam ook het MMT (Mobiel Medisch Team) met de helikopter ter plaatse. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gegaan.

Foto's