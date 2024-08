Politie zoekt de 16-jarige Ricardo Pinafort

Westerwolde – De politie onderzoekt de vermissing van een 16-jarige jongeman uit Vriescheloo. De jongen, genaamd Ricardo Pinafort, is voor het laatst gezien op woensdag 28 augustus 2024 rond 15:30 uur in de omgeving van de 2e Loosterlaan te Vriescheloo. Dat meldt OldambtNu.nl

Ricardo is mogelijk in de omgeving van Winschoten. De politie vraagt iedereen in deze regio om alert te zijn en uit te kijken naar de vermiste jongeman.

Signalement:

Naam: Ricardo Pinafort

Leeftijd: 16 jaar

Lengte: 180 cm

Uiterlijk: Zwarte krullenbos, kort sikje, draagt een beugel

Kleding: Zwarte broek met scheuren, zwart met witte sportschoenen

Bijzonderheden: Ricardo droeg een zwarte rugzak met daarin een geluidsbox en een laptop

Heb je tips? Bel met de politie via 0900-8844 (Registratienummer: 2024235984).

Foto's