Politie zoekt verdachte beroving met vuurwapen in Delfzijl

Delfzijl – De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor betrokkenheid bij een beroving onder dreiging van een vuurwapen aan het Sont in Delfzijl. De politie is op zoek naar een andere verdachte.

Een 21-jarige man uit Groningen is op maandag 10 juni 2024 slachtoffer geworden van een beroving aan het Sont in Delfzijl. Onder dreiging van een vuurwapen is hij beroofd van zijn spelcomputer.

Het slachtoffer had om 16:30 uur een afspraak om zijn spelcomputer te verkopen aan het Sont in Delfzijl. Twee jongemannen komen op het afgesproken tijdstip aanlopen. Na een korte woordenwisseling haalt één van de verdachten een vuurwapen uit zijn heuptas. Onder bedreiging wordt vervolgens de tas met spelcomputer meegenomen en rennen beide verdachten weg. De verdachten zijn rennend door een steeg van het Sont gevlucht.

Signalement verdachte met vuurwapen:

Getinte huidskleur

Smal gezicht

Dun postuur

Lengte 1.70-1.75 meter

Leeftijd 15-17 jaar

Zwarte kort jack met capuchon

Zwarte trainingsbroek

Zwarte gymschoenen/sneaker

Schoudertasje

Foto's