Poging verkrachting Hereweg Groningen, politie doet onderzoek

Groningen – De politie doet volop onderzoek naar een poging verkrachting van een jonge vrouw op vrijdag 9 augustus. Dit gebeurde in de vroege ochtend aan de Hereweg in Groningen. In het onderzoek hoopt de politie met mensen in contact te komen die meer weten en nog niet met de politie gesproken hebben.

Een jonge vrouw fietste vrijdagochtend na een uitgaansavond rond 4.30 uur op de Hereweg, vanuit het centrum in de richting van Haren. Een man die ook op de fiets was sprak haar aan en fietste kort achter haar aan. Ter hoogte van huisnummer 97, net voorbij de Papiermolenlaan, werd zij van haar fiets geduwd en meegenomen richting een nabijgelegen pand.

Signalement

Het slachtoffer wist omstanders te alarmeren die de vrouw te hulp schoten. De verdachte vluchtte vervolgens te voet richting de Papiermolenlaan. Er is direct een zoektocht gestart, onder andere met behulp van een politiehelikopter, maar dit heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Er is een signalement verspreid maar uit een eerste onderzoek blijkt dat dit niet het signalement is van de bewuste verdachte maar van een persoon die na het incident in de omgeving door de politie is staande gehouden. Inmiddels weten we dat deze persoon niets te maken heeft met de poging verkrachting.

De politie heeft de afgelopen dagen uitvoerig onderzoek gedaan. Er is onder andere een buurtonderzoek verricht en er is sporenonderzoek gedaan. Ook is er uitgebreid gesproken met het slachtoffer en getuigen. Hieruit is het volgende signalement naar voren gekomen:

Man van waarschijnlijk 20-30 jaar oud

Donkere huidskleur

Rond de 1.90 meter lang

Normaal tot gespierd postuur

Zwarte kleding, capuchon over zijn hoofd

Opvallend was dat de man een jas droeg met een gladde stof

Nederlandssprekend

Fiets van verdachte

De fiets van de verdachte is achtergebleven op de plaats van het incident. Het gaat om een elektrische fiets van het merk Qwic. De fiets is grijs en heeft een bruin zadel en bruine handvatten, daarnaast stond het stuur in een opvallende/bijzondere stand. Opvallend is de sleutelhanger die aan de fietssleutel bevestigd zit. Op het label staat de tekst ‘Daffy Duck’ geschreven. De fiets is begin mei 2024 gestolen. De persoon die voor deze datum op deze fiets reed heeft niets met het incident te maken. We weten ook dat deze sleutelhanger met de tekst ‘Daffy Duck’ niet afkomstig is van de vorige eigenaar.

Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar tips en informatie. Heeft u op vrijdag 9 augustus voor of na 04:30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Hereweg? Heeft u een persoon gezien die zich verdacht gedroeg of overeenkomt met het signalement?

Kent u iemand die de afgelopen drie maanden fietste op een fiets die voldoet aan de omschrijving? Of slaat u aan op de combinatie van het signalement met deze opvallende sleutelhanger?

Of woont u in de omgeving van het incident en heeft u beelden van een deurbelcamera of dashcam die ons kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844. Of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

