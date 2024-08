Eelde – Op de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde is woensdagmorgen een bakwagen in brand gevlogen, hij stond in lichterlaaie.

Het vuur ontstond door kortsluiting aan de voorkant van het voertuig.

Er kwam een storingsmelding op het disply van STOP, kort daarop stond de auto in vuurcen vlam meldt getuige Pascal aan 112Groningen. Brandweer Eelde bluste de brand.

Foto's