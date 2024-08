Zeer grote schuurbrand in Baamsum (+Video)

Baamsum – In een schuur aan de Kloosterlaan in Baamsum (bij Termunten) is maandagochtend brand ontstaan schrijft Rtvnoord. De brand was uitslaand, maar even na acht uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven.

Dat laat de Veiligheidsregio Groningen weten. De brand brak even voor zes uur uit. Er werd vrijwel meteen opgeschaald naar ‘zeer grote brand'(Video hier).‘Vooral om te zorgen dat we voldoende water tot onze beschikking hadden’, aldus brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. Lees verder op RTVNoord.nl

