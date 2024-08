Man (21) uit gemeente Tynaarlo rijdt zich klem tijdens vluchtpoging in Groningen; drugs en pepperspray aangetroffen

Groningen – Een 21-jarige man uit de gemeente Tynaarlo is vrijdagnacht in Groningen aangehouden nadat hij tevergeefs probeerde te ontsnappen aan een politiecontrole. De vluchtpoging eindigde in de H.L. Wicherstraat, waar de man zich klem reed met zijn voertuig.

Bij doorzoeking van de auto stuitten agenten op een aanzienlijke hoeveelheid drugs. In de wagen werden 28 gripzakjes met hasj, verschillende zakjes met hennep, cocaïne en vermoedelijk crystal meth (3-MMC) aangetroffen. Daarnaast werd er ook pepperspray gevonden.

De man is direct aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt. De politie onderzoekt de zaak verder.

