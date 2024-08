Politie zoekt getuigen van explosies in Opaalstraat

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van twee explosies die deze week plaatavonden in de wijk Vinkhuizen. Dat meldt RTV Noord. De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk is afgestoken.

De explosies vonden dinsdagavond en woensdagavond plaats in de Opaalstraat. Bij de eerste explosie, dinsdagavond rond 23.40 uur, werd een voordeur beschadigd. Ook stond de woning vol rook. De tweede knal was woensdagavond rond 21.50 uur te horen. Daar raakte niets beschadigd.

De politie heeft met getuigen gesproken en camerabeelden bekeken., maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het is onduidelijk of beide explosie met elkaar in verband staan. Mensen die meer weten van de incidenten, worden verzocht contact op te nemen met de politie, telefoon 0900 – 8844.

Foto's