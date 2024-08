Brandweer waarschuwt met oog op komende onweersbuien: “Houd de meldkamer vrij voor spoedmeldingen”

Provincie – Na de forse regen- en onweersbuien van dinsdagavond en nacht waarschuwt de Groningse brandweer het publiek om niet bij elke vorm van schade richting de meldkamer te bellen. Met het oog op de nieuwe reeks regen- en onweersbuien is het devies: ‘Houd de meldkamer vrij voor spoedmeldingen. Dus weet wie je moet bellen bij wateroverlast.”

De brandweer laat weten dat de meldkamer dinsdagavond honderden keren is gebeld, vaak voor meldingen waarbij de brandweer geen hulp kan bieden. Het korps hoopt dat het tijdens de komende buienperiode van woensdagavond (waarvoor het KNMI opnieuw een weerswaarschuwing uitgaf) anders verloopt. De dienst adviseert het publiek daarom in de gaten te houden of er echt spoed is bij een melding, om de meldkamer niet onnodig te overbelasten.

Waait er een boom om in de tuin of in een berm, zonder dat het verkeer of een huis gevaar loopt? Dan is bellen met de brandweer niet direct nodig. Ook bij een ondergelopen kruipruimte, een verstopte wc of een verstopte riolering op straat is melding maken bij de meldkamer niet nodig.

Maar de brandweer laat het bij echte noodgevallen echt niet afweten. Bij acute noodsituaties is 112 zonder meer beschikbaar. Denk daarbij aan acuut (verdrinkings)gevaar of letsel bij mens en dier. Ook bij acuut instortingsgevaar moeten mensen echt 112 bellen. Ligt er een putdeksel of een boom op de weg? Dreigt water kortsluiting of brand te veroorzaken? Dreigen een boom of dakpannen op de weg te vallen? Dan is er geen spoed, maar komt de brandweer wel ter plaatse. Bellen doen melders dan niet naar 112, maar naar 0900-0904.

Op de website van de Veiligheidsregio Groningen staat uitgebreider hoe inwoners moeten en kunnen handelen tijdens een (aanstaande) buienperiode met regen, onweer of hagel. Die vindt je hier.

