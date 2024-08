Zeer grote brand in aardappelloods op bedrijventerrein in Baflo: NL-Alert verstuurd

Baflo – Dinsdagochtend is een grote brand uitgebroken in een loods aan de Hoogeweg in Baflo, gelegen op een bedrijventerrein. De loods, die onder andere gebruikt wordt voor de opslag van aardappelen, staat in lichterlaaie. De brandweer heeft al snel opgeschaald naar “Zeer grote brand” vanwege de intensiteit van het vuur.

De brand veroorzaakt een enorme rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar is. Vanwege de omvang van de brand zijn verschillende brandweerkorpsen uit de regio ingeschakeld om het vuur te bestrijden, ondersteund door een groot watertransport.

Omwonenden en mensen in de buurt ontvingen een NL-Alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de schadelijke rook.

Foto's