Schade aan woning door brand in Vinkhuizen

Groningen – In een woning aan de Natriumstraat in de wijk Vinkhuizen heeft zondagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd.

“De bewoner was aan het koken”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Door nog onbekende oorzaak is dat niet helemaal goed gegaan en ontstond er een vlam in de pan. De brandweer was snel ter plaatse en zij hebben de situatie onder controle gebracht. Door de brand is er wel schade in de woning ontstaan.”

Stichting Salvage is ingelicht. Zij komen de bewoner ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Mol: “Wij hebben de woning gecontroleerd en geventileerd zodat er geen schadelijke stoffen meer aanwezig zijn.”

