Politie pakt opnieuw drugsdealer op: “Bolletjes heroïne en cocaïne in plastic balletjes”

Politieagenten hebben zaterdag in de binnenstad opnieuw een drugsdealer opgepakt. Vrijdag werd er ook al een dealer ingerekend. Dat meldt de politie op sociale media.

De persoon, een 32-jarige man uit Stad, werd aangehouden in de Kleine Haddingestraat. “Bij de persoon troffen we zestien bolletjes heroïne en zestien bolletjes cocaïne aan die zich bevonden in plastic balletjes”, schrijft de politie. De persoon is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. In de stad werd zaterdag meer drugs aangetroffen: “Onder een auto troffen we harddrugs en pepperspray aan. Dit was echter niet meer bij een verdachte thuis te brengen.” Deze middelen zijn in beslag genomen.

Vrijdag werd er ook al een drugsdealer opgepakt. Bij de politie kwam een melding binnen van een persoon die aan het dealen was. Er werd een goed signalement doorgegeven waarop agenten korte tijd later een 21-jarige man aan konden houden die in bezit was van 38 bolletjes cocaïne. Deze bolletjes waren verstopt in een aansteker.

Foto's