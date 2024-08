Brand in schip op reparatiewerf in Farmsum

Farmsum – In een schip op de reparatiewerf van Niestern-Sander in Farmsum heeft enige tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in een van de compartimenten van het laadruim. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Het schip is een coaster, bedoeld voor het vervoer van droge lading. Directeur Bart Volgers verwacht dat de schade beperkt is gebleven doordat de CO2-blusinstallatie aan boord van het schip in werking trad. Wel is er sprake van rookschade.

Op advies van de brandweer blijft het compartiment 24 uur lang volledig afgesloten. Daarmee wordt voorkomen dat het vuur weer oplaait. De oorzaak van de brand is niet bekend.

