Zuidbroek – De brug over de N33 bij knooppunt Zuidbroek, tussen Veendam en de Eemshaven, heeft even in storing gestaan. Dat is volgens een lezer vanaf ongeveer half drie het geval geweest. Net voor drie uur is de brug weer vrijgegeven.

‘De brug blijft hangen. Daardoor is het verkeer in noordelijke richting gestremd’, aldus een woordvoerder net voor het verhelpen van de storing. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's