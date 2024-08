Politie zoekt getuigen van mishandeling Helperlinie in Groningen

Groningen – De politie zoekt getuigen van een mishandeling welke op 1 augustus omstreeks 23:00 heeft plaatsgevonden op de Hereweg met de kruising Helperlinie. Dat meldt de politie op haar Instagram account.

Volgens de politie is hier een persoon geslagen door een persoon rijdend op een fatbike of ebike. Na een korte achtervolging is de verdachte in de richting van Helpman er vandoor gegaan. De politie is opzoek naar de identiteit van de twee personen welke hier iets mee te maken hebben.

Bent u getuige van dit incident geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844

