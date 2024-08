Getuigen gezocht woningoverval Parkweg

Groningen – Op 21:35 uur zaterdagavond 3 augustus ontving de politie een melding van een mogelijke overval bij een woning aan de Parkweg in Groningen. Twee personen meldden zich aan de deur. Vrijwel direct werd het slachtoffer in zijn woning mishandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De twee verdachten doorzochten de woning en vertrokken vervolgens met een buit. Er is nog veel onduidelijk over de directe aanleiding van het incident.

Getuigen gezocht

De politie doet nader onderzoek naar deze zaak. We zijn in gesprek met het slachtoffer en op zoek naar camerabeelden. Ook komen we graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk meer weten over de mogelijke aanleiding van dit incident.

Heeft u camerabeelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam of heeft u iets gezien of gehoord rond 21:30 uur in de nabijheid van de Parkweg in Groningen? Neem dan contact op via 0900-8844 of druk op de link naar het meldformulier onder dit bericht.

