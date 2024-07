Agenten doorzoeken UMCG na melding van mogelijk vuurwapen

Groningen – Diverse agenten hebben dinsdag in het begin van de avond het UMCG doorzocht. Bij de hulpdiensten was een melding binnengekomen dat er mogelijk een vuurwapen was gezien bij een persoon.

“Rond het UMCG is veel politie aanwezig”, meldt Oogtv dinsdagavond. “Voor het gebouw staan diverse politiewagens en ziekenhuis wordt doorzocht door agenten die zware vesten dragen.” Een politiewoordvoerder laat weten dat er op de meldkamer een melding binnen was gekomen van een persoon die mogelijk een vuurwapen had gezien.

Agenten zijn op onderzoek uitgegaan. Maar al snel bleek dat het niet om een vuurwapen ging. Agenten zijn daarop weer vertrokken.

