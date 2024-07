`Oude man`rijdt twee auto`s van de N33 af bij inhaalmanoeuvre, Peter rijdt in berm (update)

Siddeburen – Tegenliggers moesten maandag of dinsdagochtend door een bizarre inhaalactie op de N33 bij Siddeburen de berm in om een botsing te voorkomen schrijft Dumpert op hun website. Het ging weer allemaal net goed. Zie video

Op dit moment lijkt er geen sprake te zijn van een strafbaar feit’, laat een politiewoordvoerder weten. De exacte toedracht is overigens niet bekend bij ons. Lees ook Rtvnoord info. Peter uit Godlinze reed op de N33 bij Siddeburen toen er ineens een tegenligger op zijn weghelft terechtkwam. Volgens Peter was de tegenligger een oudere(82 ?) man. ‘De politie heeft mij dat naderhand verteld. Vermoedelijk was hij ingedut op het moment dat wij hem tegenkwamen. Woensdag meldt Rtvnoord deze info erover.



