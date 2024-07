Zwaan met problemen in Wadwerd gered door brandweer en dierenambulance

Groningen – In het water aan de Wadwerd is vanmiddag een zwaan in problemen geraakt. De dierenambulance en de brandweer rukten uit om het dier te redden.

De zwaan had een touw in zijn mond, waardoor de dierenambulance besloot in te grijpen. Twee duikers werden ingezet om de zwaan te benaderen en uit het water te halen.

Net toen de duikers de zwaan wilden vangen, spuugde het dier het touw uit. Hierdoor was verdere inzet niet meer nodig en kon de zwaan zelfstandig verder. De brandweer en dierenambulance keerden daarop terug naar hun posten.

