Aanhouding van een insluiper in Beijum

Groningen – De afgelopen weken kreeg de politie meerdere meldingen en aangiftes binnen over een insluiper in de wijk Beijum. Door o.a. het opgegeven signalement en de verrichte onderzoekshandelingen, hadden zij een verdachte op het oog. Doordat het ging om tientallen meldingen c.q. aangiftes, was het eerst taak om er voor de zorgen dat alles in deze zaken goed op papier stond.

Het is immers van belang dat er voldoende bewijs ligt voordat zij een verdachte kunnen aanhouden. Hier hebben onze collega’s de afgelopen dagen dan ook hard aan gewerkt. En dat hard werken loont is vandaag wel weer bewezen. Agenten hebben een verdachte aangehouden. De verdachte zal worden gehoord over alle zaken die tegen de verdachte liggen.

Foto's