Ter Apel: Lammechienus (81) wordt vermist

Ter Apel – De politie maakt zich zorgen om de gesteldheid van Lammechienus. Vanwege zijn gezondheid is hij gebonden aan zijn scootmobiel (Solo Elegance, champagne-grijs-bruinachtige kleur). Hij gaat er wel eens op uit en verblijft dan in de omgeving van Ter Apel, Sellingen, Musselkanaal, Roswinkel, Emmer-Compascuum en Haren (Duitsland). Hij komt dan vaak rond 20:30 uur thuis.

Het is echter ongebruikelijk dat hij ’s nachts niet thuis is. Ze houden er rekening mee dat hij in deze omgeving verblijft, maar het kan ook zijn dat Lammechienus verder weg is gereden. Lammechienus was op het moment van z’n vermissing gekleed zoals op de foto. Hij droeg dus een donkergekleurd vest en een hoedje.

Mogelijk heeft hij ook meerdere keycords om z’n nek. Weet u waar Lammechienus op dit moment is? Bel dan 112. Heeft u andere informatie of tips over de vermissing van Lammechienus? Bel dan de opsporingstiplijn op 0800-6070. Graag bericht delen.

Foto's

