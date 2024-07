Lammechienus (81) is weer terecht (update)

Politie, via X

Ter Apel – De politie maakt zich zorgen om de gesteldheid van Lammechienus. Vanwege zijn gezondheid is hij gebonden aan zijn scootmobiel (Solo Elegance, champagne-grijs-bruinachtige kleur). Hij gaat er wel eens op uit en verblijft dan in de omgeving van Ter Apel, Sellingen, Musselkanaal, Roswinkel, Emmer-Compascuum en Haren (Duitsland). Hij komt dan vaak rond 20:30 uur thuis.

Het is echter ongebruikelijk dat hij ’s nachts niet thuis is. Ze houden er rekening mee dat hij in deze omgeving verblijft.

Update vrijdag; De vermiste 81-jarige man uit Ter Apel is donderdagavond 25 juli in goede gezondheid aangetroffen. We gaan zijn foto’s verwijderen en ze vragen iedereen om dat ook te doen. Ze willen iedereen bedanken voor het veelvuldig delen van de berichten op sociale media

