Agenten nemen auto in beslag vanwege rijden met ingevorderd rijbewijs

Groningen – Agenten hebben dinsdagavond een auto in beslag genomen nadat zij er een persoon in hadden zien rijden wiens rijbewijs is ingevorderd. Dat meldt de politie op sociale media.

Vorige week zagen agenten de man in het voertuig rijden. Uit een controle bleek dat de man zijn rijbewijs was ingevorderd. Daarop werd hij aangehouden. “Gisteravond zagen we de verdachte opnieuw in hetzelfde voertuig rijden”, meldt de politie. “We hebben de man daarop opnieuw aangehouden. Ook hebben we dit keer het voertuig in beslaggenomen.” De politie spreekt van een verbeurdverklaring. Dit wil zeggen dat de eigenaar het eigendomsrecht over het voertuig verliest.

De persoon is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak zegt Oogtv.nl.

Foto's