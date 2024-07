Politie deelt camerabeelden van explosie bij woning in Roden (Video)

Roden – Bij een woning in Roden vond in de nacht van 30 op 31 december 2023 een explosie plaats. Hierbij raakte niemand gewond, maar de woning liep flinke beschadigingen op. Het onderzoek is nog in volle gang bij de politie.

De explosie zorgde ervoor dat er meerdere ruiten springen in de woning. Er ontstond een brand aan zowel de voor- als achterzijde van de woning. Mogelijk waren er twee brandhaarden. Op veiliggestelde camerabeelden is de explosie duidelijk te zien. Ook is te zien vanuit een ander camerastandpunt dat drie personen wegrennen. Tot op heden is niet duidelijk wie deze personen zijn.

Camerabeelden

Woon je in de buurt en heb je camerabeelden van de uren voor of na het incident? Herken jij één of meerdere verdachten aan bijvoorbeeld hun kleding of de manier van lopen? Of heb je iemand in je omgeving horen praten over dit incident? Dan komt de politie graag met je in contact. Deel je informatie via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Foto's

