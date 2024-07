Hoogezand – Aan de Erasmusweg in Hoogezand is rond 03.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde auto door brand verwoest.

De brandweer heeft het vuur geblust. Volgens een woordvoerder van de politie is er een vermoeden van brandstichting zegt Rtvnoord(bron), de politie doet onderzoek.

Foto's