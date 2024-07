Wie kent 1 of meer van deze vijf crossmotoren bestuurders

Groningen – De politie heeft de laatste weken berichten gepost over de overlast, gepleegd door de bestuurders van crossmotoren in Groningen. In deze post delen zij de foto’s van vijf bestuurders, die overlast veroorzaken met hun crossmotoren.

Wie herkent de bestuurders van deze motoren? Dat eventueel in combinatie met de crossmotor en de kleding die ze dragen. Mogelijk herkent iemand één van de motoren en weet hij/zij waar deze gestald staat. Wij proberen alle betrokkenen met onze aanpak te achterhalen, zodat de overlast tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht. Mensen kunnen reageren via de dm of door te bellen naar 0900-8844!

Foto's