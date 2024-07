Delfzijl staakt vroegtijdig aanpak overlastgevende Antillianen

Delfzijl – De gemeente Eemsdelta wil vroegtijdig stoppen met de aanpak van overlastgevende Antillianen in Delfzijl. De aanpak startte in 2022 en wordt dit jaar al gestopt, terwijl het eigenlijk nog twee jaar door zou lopen.

Uit een geheim document in handen van RTV Noord blijkt dat het overgrote deel van het plan niet is uitgevoerd. De gemeente maakte in totaal 375.000 euro vrij voor de aanpak, die vijf jaar zou duren. Daarbovenop kwamen extra kosten vanwege aanvullende maatregelen.

Grote onrust door drugsdealen, veel te hard rijdende voertuigen en op het hoogtepunt een schiet- en steekpartij in Delfzijl. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Foto's