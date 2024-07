Wagenborgen – Zondagavond heeft er aan de Hoofdweg in Wagenborgen een ongeluk plaatsgevonden.

Door een nog onbekende oorzaak kwam een scooterrijder ten val. En tegen een lantarenpaal tot stilstand gekomen, bestuurder droeg geen helm. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de scooterrijder. Of vervoer naar het ziekenhuis nodig was, is onduidelijk. De politie heeft een blaastest afgenomen en deze was positief.

De Hoofdweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.