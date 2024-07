Politie zoekt getuigen van brandstichting Schönfeldplein

Winschoten – Gisteravond, zaterdag 20 juli, is rond tien uur brand gesticht in een auto aan het Schönfeldplein. De eigenaar wist het vuur zelf te blussen. Vermoedelijk zijn twee daders verantwoordelijk. De politie is op zoek naar getuigen.

De auto stond naast het Odd Fellowhuis, ter hoogte van de splitsing met de Schönfeldsingel. Mensen die rond tien uur in de buurt hebben gereden en over een dashcam beschikken, worden verzocht contact op te nemen. Hetzelfde geldt voor bewoners van het Schönfeldplein die bijvoorbeeld een deurbelcamera hebben of iets hebben gezien. De politie is met name geïnteresseerd in informatie over een grijze of witte Mercedes die mogelijk betrokken was. Daarnaast zijn signalementen van de twee verdachten zeer welkom.

Het Schönfeldplein ligt bij het uitgaanscentrum, waardoor de kans groot is dat mensen iets hebben gezien. De politie gaat vandaag verder met buurtonderzoek.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem melden via 0800-7000. Beelden en informatie kunnen ook worden geüpload via het meldformulier. Zaaknummer: 2024195527.

