Stadskanaal – Vannacht rond 00.30 uur is er brand uitgebroken in een flat aan de Belgiëlaan in Stadskanaal. De oorzaak van de brand was een vergeten pannetje op het vuur.

De brandweer had de situatie snel onder controle, maar drie bewoners werden in de ambulance gecontroleerd op rookinhalatie. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De schade aan de woning bleef beperkt tot rook- en roetschade, aldus RTV Noord.

Foto's