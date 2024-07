Nieuw roden – Op de Zevenhuisterweg zijn vrijdagmiddag twee auto’s in een bocht frontaal tegen elkaar gereden. De traumahelikopter kwam ter plaatse ter assistentie van de ambulancedienst.

Brandweer heeft de deur eruit geknipt om de bestuurder te bevrijden. Andere bestuurder is uit de andere auto. Het aantal gewonden is nog onbekend. De politie onderzoekt de aanrijding. Video volgt later.

