Wereldwijde computerstoring: Refaja ziekenhuis en OZG onder andere getroffen

Stadskanaal – Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is gesloten vanwege de computerstoring. Patiënten kunnen niet terecht op de poliklinieken, en operaties gaan niet door.

Ook andere ziekenhuizen die vallen onder de Treant Zorggroep, in Emmen en Hoogeveen, worden door de storing geraakt. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen gebracht. Meldt Rtvnoord.nl.

Ommelander Ziekenhuis heeft last van storing

Het Ommelander Ziekenhuis heeft last van de computerstoring. ‘De sfeer is kalm’, laat een woordvoerder weten. Verschillende patiënten die een afspraak hadden bij het ziekenhuis in Scheemda hebben zich gemeld bij RTV Noord.(meer informatie hier)

