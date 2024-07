Haren – De politie is woensdagavond in kogelwerende vesten uitgerukt naar de Boermatjes in Haren.

Er kwam een melding binnen, ‘waarin wat dreiging zat’, aldus een politiewoordvoerder. Wat die melding precies was, kan hij niet zeggen. ‘Ter plaatse bleek het niet zo spannend te zijn.’

Er is niemand gewond geraakt en ook niemand aangehouden meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

