Hardere aanpak overlast door crossbrommers en -motoren

Groningen – De overlast door crossmotoren- en scooters is de politie een doorn in het oog. De komende maanden gaan agenten de overlast nog harder aanpakken. Maar wel met beleid, want de bestuurders van de tweewielers halen ook levensgevaarlijke capriolen uit om aan de politie te ontkomen.

Eind vorige maand deed de politie al een oproep aan inwoners van voornamelijk de noordelijke stadswijken, met de vraag om meer informatie over de overlast gevende crossmotoren en -brommers.

Dat leverde volgens Sipke Land, chef van het basisteam Groningen-Noord, al meerdere tips op. Samen met de gemeentelijke handhavers en WIJ Groningen is nu besloten om de overlast de komende maanden nog harder aan te pakken. Meer hierover op Oogtv.nl.

