Ter Apeler(21) bestraft voor dronken strooptocht in Rotterdam

Rotterdam – Een 21-jarige man uit het aanmeldcentrum in Ter Apel is in de nacht van 23 april van dit jaar op strooptocht door Rotterdam gegaan. In een dronken bui sloeg hij de ruiten in bij een bakkerij, een kledingzaak en een sushi-restaurant en stapte de zaken in.

Dinsdag stond hij voor de rechter, meldt de Rotterdamse omroep RTV Rijnmond.

Eenmaal binnen in de panden ging de verdachte flink tekeer. Zo nam de man schoenen, broden, geld, een computer, blikjes drinken, tassen en ‘heel veel stukjes’ sushi mee. Volgens de politie was de man stomdronken tijdens zijn rooftocht. Zegt Rtvnoord.

Foto's