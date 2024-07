Schade groot bij technische installaties Hoofdstation na zeer grote brand

Groningen – De brand vond woensdagmorgen plaats in het nieuwe verblijf voor buschauffeurs. De schade is groot. Grote delen zijn verwoest door de felle brand. Dit gaat voor veel vertraging zorgen.

Waar de brand was, zit de ruimte voor de technische installaties van het nieuwe busstation. Woensdagmiddag was de schade goed te zien nadat de brand is geblust. De brandweer heeft inmiddels ingepakt.

Vermoedelijk is isolatiemateriaal tussen de wanden in brand gevlogen. Daarom was het vuur ook moeilijk te bestrijden. Er is veel schade aan de technische installaties die het vernieuwde station van elektriciteit voorzien. Zie ook

Foto's