Stadskanaal – Op woensdag 17 juli heeft de politie een actie gedraaid voor Recherche Limburg in de gemeente Stadskanaal.

Bij de actie hebben ze een 35-jarige verdachte aangehouden in zijn voertuig. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Assen. Daar zal het onderzoeksteam verder gaan met het onderzoek.

(@politie_eenheid_limburg @politie_stadskanaal)

Foto's