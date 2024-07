Vijf jaar cel en tbs voor gewelddadige verkrachting medewerkster LVV-opvang in Stad

Groningen – Een 33-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker heeft vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, omdat hij in mei vorig jaar een medewerkster van de LVV-opvang van Inlia aan de Osloweg in Stad heeft verkracht en gegijzeld.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man moet ook achtduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Het incident vond plaats op 29 mei vorig jaar. De man pleegde een brute verkrachting op een medewerkster van de LVV-opvang van Inlia aan de Osloweg. De man, naar verluidt een ex-kindsoldaat uit Sierra Leone, sloot de medewerkster een half uur op in zijn kamer, terwijl zij onder bedreiging van een mes seksuele handelingen moest uitvoeren bij en ondergaan door verdachte.

“De verdachte heeft zich enkel en doelbewust laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en geen waarde gehecht aan de wil van het slachtoffer en de gevolgen die zijn gedragingen voor haar zouden hebben”, schrijft de rechtbank. “Voor het slachtoffer, een jonge vrouw die bij de opvang werkte omdat zij mensen wilde helpen die het moeilijk hebben en die op goede voet stond met verdachte, is dit een zeer angstige en traumatische gebeurtenis geweest die diepe sporen heeft nagelaten. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.”

De man is al twintig jaar in Nederland en bracht zijn tijd voornamelijk door in de gevangenis, onder meer voor geweldsdelicten. Deskundigen stellen dat er een groot risico op herhaling bestaat. De rechtbank oordeelt daarom dat de man tbs moet krijgen, ook al is hij een uitgeprocedeerde asielzoeker. Ook in het buitenland is de man te gevaarlijk om los te laten, vindt de rechtbank.

Foto's