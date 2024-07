Operatie Ring-Zuid schuift richting voltooiing

Groningen – De nieuwe ringweg krijgt steeds meer vorm. Nog anderhalve maand te gaan totdat de nieuwe Ring Zuid open gaat. Groningen Bereikbaar kijkt maandag alvast vooruit naar de werkzaamheden en de bijbehorende wegafsluitingen van de komende tijd.

In de zomer zijn er verschillende nieuwe afsluitingen om de nieuwe ringweg mogelijk te maken. Vanaf 28 juli beginnen werkzaamheden bij de rotondes van Laan Corpus den Hoorn. De Laan Corpus den Hoorn en de A7 richting Drachten blijven bereikbaar vanaf de westelijke ringweg, maar vanuit Laan Corpus kun je niet naar Ring West, Ring Zuid, de A7 richting Drachten of het Stadspark. Van 23 tot 30 augustus zijn de rotondes volledig afgesloten.

Bij de Vondellaan worden de werkzaamheden ook weer opgepakt. Van 28 juli tot 2 augustus zijn de weg en de rotonde met de Van Iddekingeweg dicht. Van 2 tot 30 augustus is het deel tussen de Van Iddekingeweg en de Van Ketwich Verschuurlaan afgesloten, maar de rotonde is open. De toerit naar de zuidelijke ringweg is gedurende deze periode afgesloten.

Treinstremming

Vanwege sloopwerkzaamheden rijden er van 3 tot en met 11 augustus bussen in plaats van treinen tussen Groningen hoofdstation en Groningen Europapark. Het laatste weekend van augustus is de zuidelijke ringweg dicht voor afrondende werkzaamheden.

Op 2 september gaat de nieuwe zuidelijke ringweg open. Maar het werk is dan nog lang niet klaar. De Paterswoldseweg is dan meteen een week dicht onder het viaduct, evenals de Laan van de Vrede en de Muntinglaan. De Brailleweg is van 7 tot 29 september dicht van de Parkweg tot de Vondellaan, inclusief de toe- en afrit van de A28. Van 16 tot 20 september is de Helperzoomtunnel dicht voor autoverkeer. Eind september wordt de Van Ketwich Verschuurlaan onder het A28-viaduct afgesloten voor twee weken, inclusief de fietspaden.

Hereweg twee maanden dicht

Vanaf half oktober wordt de Hereweg afgesloten voor twee maanden vanwege de sloop van het oude ringwegviaduct. Fietsverkeer blijft mogelijk.

