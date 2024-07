Bewoners op vakantie; Inbrekers slaan toe in Leek, Tolbert en Marum

Westerkwartier – Tussen 8 juli en 12 juli is er ingebroken in woningen aan de Weegbree in Leek, Veenderij in Tolbert en De Ackeren in Marum. Opvallend was dat alle bewoners van deze woningen op vakantie waren.

De inbraak aan de Weegbree in Leek moet gebeurd zijn tussen: dinsdag 9 juli 9:30 uur en vrijdag 12 juli 2024 19:00 uur. Veenderij tussen: dinsdag 9 juli 8:55 uur en donderdag 11 juli 2024 19:30 uur. De Ackeren tussen: maandag 8 juli 12:00 uur en woensdag 10 juli 2024 18:00 uur.

Wat gezien?

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord tijdens bovenstaande tijdstippen of heeft iemand een camera/videodeurbel waar iets op staat. Mocht dit zo zijn dan kunt u dat voorgeven via 0900-8844 of via een de Facebookpagina van Politie Basisteam Westerkwartier. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Tips: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.hetccv.nl

Foto's