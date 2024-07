Agenten doorzoeken verschillende treinen vanwege verdacht persoon

Groningen – Politieagenten hebben zaterdag aan het einde van de middag verschillende treinen op het Hoofdstation doorzocht. Volgens de politie was er sprake van een verdacht persoon die zich mogelijk op zou houden in het stationsgebied.

“In de omgeving van het station heeft een incident plaatsgevonden”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Wat er precies is gebeurd is onbekend, maar de politie is vervolgens wel op zoek gegaan naar de persoon die na dit incident gevlucht is.” Het vermoeden bestond dat de verdachte een trein was ingevlucht.

“Op het Hoofdstation stonden op dat moment een aantal treinen. Deze zijn door de agenten doorzocht. Dit gebeurde in samenwerking met de NS waarbij een trein werd afgesloten zodat politiemensen de treinstellen konden doorzoeken.”

De politie laat weten dat er niemand is aangetroffen. Het onderzoek naar het incident gaat verder. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de situatie.

