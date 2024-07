Brandweer doet onderzoek naar mogelijke gaslucht bij Turfsingel in Groningen

Groningen – De hulpdiensten zijn vrijdagavond opgeroepen voor een melding van een gaslekkage aan de Turfsingel in Groningen. De melding kwam omstreeks 23:33 uur binnen.

Op straat is bij vlagen een gaslucht te ruiken. De brandweer doet samen met Enexis metingen. De weg is door de politie afgesloten. Ook lijnbussen moeten omrijden. Mogelijk is de oorzaak van de gaslucht gevonden. Bij een gebouw deed de bewoner de deur open. Bij de brandweer sloeg de gasmeter vervolgens aan. Ook kwam er een forse gaslucht naar buiten. De bewoner is door de brandweer uit de woning gehaald.

Foto's