Verdachte moord op Jet (17) begin volgend jaar voor rechter

Winsum – De definitieve berechting van Jamesley S. voor het om het leven brengen van de 17-jarige Jet uit Winsum is begin volgend jaar. Dat komt deze vrijdag naar voren bij een inleidende zitting voor de rechtbank in Groningen.

De publieke tribune zit ook bij deze zitting weer vol, met veel familie en kennissen van het jonge slachtoffer en ook van de 19-jarige verdachte uit Warffum. Erg lang duurt de zitting niet. ‘Het einddossier is af. Er is in deze fase nog weinig meer te melden’, laat de rechter de aanwezigen weten. Meer info(+bron) Rtvnoord.nl.

Foto's