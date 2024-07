Groningen – In het pand van het Alfa College aan de Boumaboulevard is van woensdag op donderdag brand uitgebroken in een fiets accu. 1 lokaal stond vol rook. De brandweer heeft een raam geforceerd om de rook uit het gebouw te verdrijven. De schade is aanzienlijk.

Beveiligers van Trigion die toevallig in het gebouw waren hoorden een knal en zagen rook en vuur. Ze hebben direct de brandweer gebeld.

Foto's

