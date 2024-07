Groningen – Bij het Martinikerkhof in het park achter de Martinitoren zat woensdagmiddag een groep jeugd. 1 van de jeugdigen in het park had een groot mes bij zich had. Daarop werd door een fotograaf van deze website 112 gebeld en er is inderdaad een erg groot mes gevonden. Deze is verboden.



De politie kwam snel ter plaatse. Het mes is in beslag genomen. Niemand is aangehouden omdat het mes was weggegooid, was er geen dader..

Foto's