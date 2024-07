Wedde – Zondagavond is een auto van de weg geraakt en in de sloot beland naast de Winschoterweg (N368), ter hoogte van de afslag Wedde. In de auto zat een ouder echtpaar, meldt een aanwezige 112-fotograaf.

Eén van de inzittenden is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd aanvankelijk opgeroepen voor assistentie, maar deze oproep werd later geannuleerd. De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Foto's