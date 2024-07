Politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten

Groningen – De politie waarschuwt opnieuw met name ouderen voor nepagenten die aan de deur komen. De afgelopen week zijn er landelijk tientallen aangiftes binnengekomen. Ook in Groningen hebben er dergelijke zaken gespeeld.

De nepagenten hebben het voorzien op sieraden, bankpassen en contant geld. Aan het bezoek van de nep-politiemensen gaat een telefoontje vooraf. Daarin wordt verteld dat het adres van degene die ze aan de lijn hebben gevonden is in een adresboekje dat bij een inbraak in de buurt is gevonden.

Daarna komt er een waarschuwing dat het huis van degene die gebeld wordt misschien de volgende plek is waar inbrekers toe zullen slaan. De criminelen vertellen dat de politie de kostbaarheden in de woning in bewaring kan nemen.

Nepagenten waren de afgelopen periode onder andere actief in Haren en Ten Boer. Volgens de politie hebben bewoners vaak wel door dat er iets niet klopt. Maar de criminelen zetten mensen onder druk om snel te handelen. De politie adviseert, wanneer mensen het niet vertrouwen, om de nepagent te vragen naar diens politie-identificatie: “Op zo’n legitimatiebewijs (een pasje ter grootte van een rijbewijs) staat een politiehologram, een foto en het dienstnummer. Kan de persoon aan de deur geen ID tonen of twijfelt u aan de echtheid ervan? Omdat het om een heterdaadsituatie gaat, mag u 112 bellen. En laat een agent die zich niet kan identificeren nooit zomaar binnen.”

