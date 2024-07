Melding steekpartij op Grote Markt in Groningen: Eén gewonde, één arrestatie

Groningen – In de nacht van zaterdag op zondag ontving de politie een melding van een steekpartij op de Grote Markt in Groningen.

“Ter plaatse bleek de situatie erg onduidelijk,” aldus Mathijs, politievoorlichter. “Aangezien we tijdens de horecanachten aanwezig waren op de markt, konden we snel ter plaatse zijn.”

Op de locatie troffen agenten een gewonde man aan, die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. “De toedracht van het incident is nog onduidelijk,” meldde Mathijs. “Ons onderzoek naar de gebeurtenissen van vannacht is in volle gang.”

Tijdens het incident werd een 19-jarige inwoner van Groningen aangehouden wegens verboden wapenbezit. Het is nog niet duidelijk of deze persoon betrokken was bij de steekpartij.

