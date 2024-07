Personen mishandeld(met honkbalknuppels) bij café De Gieterij in Heiligerlee, twee gewonden (Video)

Heiligerlee – De politie is vrijdagavond rond tien over tien na een melding van een mogelijke overval uitgerukt naar café De Gieterij aan de Provincialeweg in Heiligerlee. Ze kwamen met knuppels binnen bleek later.

Bij datzelfde café werden afgelopen woensdagavond twee gemaskerde mannen gezien. Zij gingen ervandoor in een grijze auto toen ze iemand op het terras zagen staan. Video.

Diezelfde auto werd later gezien in Winschoten. Daar stapte een van de inzittenden uit en sloeg de ruit van een kapsalon in.

Update politie zaterdag

De politie kreeg op vrijdagavond 5 juli melding van een mishandeling in een horecagelegenheid aan de Provincialeweg in Heiligerlee. Rond 22.00 uur zou een aantal personen het pand binnen zijn gegaan. Ze droegen onder andere honkbalknuppels en vuurwapen (of daarop gelijkend voorwerp) bij zich en mishandelden meerdere personen. Twee personen raakten gewond, één van hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Agenten ter plaatse hebben gesproken met betrokkenen en getuigen. Er is een onderzoek gestart, zo is er sporenonderzoek gedaan en wordt er buurtonderzoek verricht.

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien vlak voor- of nadat de mannen het pand binnen zijn gegaan. Ze waren geheel in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen en handschoenen.

Lichtkleurige Toyota Yaris

Vermoedelijk zijn de verdachten met één of twee auto’s aangekomen en vertrokken, waaronder een lichtkleurige Toyota Yaris. Het is onduidelijk in welke richting ze zijn gevlucht. De politie onderzoekt of het incident verband houdt met de eerdere reeks incidenten in Winschoten en omgeving.

Heeft u iets gezien vlak voor of na 22.00 uur rondom het pand aan de Provincialeweg in Heiligerlee? Is u iets opgevallen wat mogelijk te maken heeft met dit incident? Of weet u iets over de Toyota Yaris in relatie tot dit incident? Dan komen we graag met u in contact. Bel ons via 0900-8844 of deel uw informatie via het meldformulier op onze website. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

