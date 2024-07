Regio – De politie krijgt meerdere meldingen uit heel Westerkwartier dat Engels sprekende mannen hun schoonmaakdiensten aanbieden. Ze vragen dan of ze uw oprit of iets dergelijks mogen schoonmaken. Ga niet met deze mannen in zee. Het werk wat ze leveren is niet heel goed en er komen vaak extra kosten achterweg. Trap er dus niet in.

Bent u wel in op het aanbod ingegaan? Blijf dan bij de afgesproken prijs en laat u niet intimideren!

Foto's